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В Великих Луках сегодня будет перекрыт центр города

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Категория: Вести-Псков
Создано 29.06.2017 12:15

Центр Великих Лук сегодня будет закрыт для движения транспорта. Въезд на площадь Ленина автомобилям без пропуска будет запрещён до одиннацати часов вечера. Коснётся запрет и велосипедистов. Для них проезд на площадь будет закрыт с начала седьмого вечера. Связано это с шествием колонны выпускников - в Великих Луках сегодня отмечают праздник "Бригантина". И по традиции сегодня в южной столице области будет запрещена розничная продажа алкоголя.

Надежда Прыгина

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