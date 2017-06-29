В Великих Луках сегодня будет перекрыт центр города

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.06.2017 12:15

Центр Великих Лук сегодня будет закрыт для движения транспорта. Въезд на площадь Ленина автомобилям без пропуска будет запрещён до одиннацати часов вечера. Коснётся запрет и велосипедистов. Для них проезд на площадь будет закрыт с начала седьмого вечера. Связано это с шествием колонны выпускников - в Великих Луках сегодня отмечают праздник "Бригантина". И по традиции сегодня в южной столице области будет запрещена розничная продажа алкоголя.

Надежда Прыгина