Делегация Псковской области принимает участие в молодежном форуме «Ладога-2017»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.06.2017 12:25

Делегация Псковской области принимает участие в девятом молодёжном форуме Северо-Западного региона «Ладога-2017». Наш регион представляют двадцать человек из Пскова и районов области. Это члены общественных организаций, участники различных молодёжных проектов, активисты . Форум проходит на берегу Финского залива в посёлке Смолячково под Санкт-Петербургом. Накануне здесь прошёл "День регионов".

На встречу с участниками форума (всего их около тысячи) приехали губернаторы и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. Он отметил, что на форуме "Ладога" в очередной раз собралась самая активная, инициативная и талантливая молодёжь. Будущее страны в руках таких молодых активистов, подчеркнул Николай Цуканов. На традиционной "Ярмарке регионов" ребята представили различные проекты, успешно реализующиеся в своих субъектах. Команда Псковской области рассказала о проекте "Поход первокурсника" - он работает в регионе уже 11 лет. Также участники форума пообщались со своими губернаторами в неформальной обстановке. Молодые псковичи договорились с Андреем Турчаком о возобновлении в областном центре антинаркотического форума, поинтересовались, когда начнутся работы по строительству студенческого кампуса, рассказали о том, что Молодёжному центру не хватает помещения для проведения своих мероприятий. Отметим, в молодёжном форуме "Ладога" псковичи принимают участие в четвёртый раз. Традиционно для участников подготовлена обширная программа лекций, семинаров, мастер-классов, которые проведут более двухсот приглашённых спикеров.

Ирина Коваленко



