Глава города Иван Цецерский поздравил выпускников-отличников

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.06.2017 18:54

В Городском культурном центре Пскова сегодня чествовали отличников-выпускников. Всего награды "За особые успехи в учении" получили сто три бывших школьника. Это новый рекорд областного центра, ̶ отметил глава города Иван Цецерский. За плечами у ребят одиннадцать лет не только напряжённой учёбы.

Эти молодые люди занимались исследовательской работой, побеждали во всероссийских, международных конкурсах и олимпиадах. Были участниками программы "Умницы и Умники" в Москве. Их успехи в спорте известны далеко за пределами Псковской области, многие ̶ мастера и кандидаты в мастера спорта. Ребята до начала мероприятия расписались в золотой летописи выпускников Пскова. Они говорят, что будут скучать по школе, хотя последний год учёбы выдался не из лёгких. Пришлось много сидеть за учебниками, чтобы сдать хорошо ЕГЭ. В регионе много стобальников по различным предметам.

Виктория Парфенова

