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По семьдесят тысяч рублей получит каждое районное отделение фонда «Земляки»

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.06.2017 18:46

Каждое районное отделение фонда «Земляки» будет самостоятельно привлекать инвесторов-благотворителей и распоряжаться деньгами. Такое заявление сделал сегодня основатель фонда, депутат Государственной Думы Александр Козловский. Он провёл с волонтёрами организационную встречу, на которой обсуждались механизмы работы. На сайте будут публиковаться заявки на помощь, информация о проектах и меценатах.

Напомним, фонд «Земляки» создан по инициативе депутата. Он отчисляет половину своей зарплаты в фонды «Шестой роты» и «Земляки». На первоначальном этапе предполагается выделять районам по семьдесят тысяч рублей в год.

Андрей Удалов

 

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