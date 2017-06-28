По семьдесят тысяч рублей получит каждое районное отделение фонда «Земляки»

Каждое районное отделение фонда «Земляки» будет самостоятельно привлекать инвесторов-благотворителей и распоряжаться деньгами. Такое заявление сделал сегодня основатель фонда, депутат Государственной Думы Александр Козловский. Он провёл с волонтёрами организационную встречу, на которой обсуждались механизмы работы. На сайте будут публиковаться заявки на помощь, информация о проектах и меценатах.
Напомним, фонд «Земляки» создан по инициативе депутата. Он отчисляет половину своей зарплаты в фонды «Шестой роты» и «Земляки». На первоначальном этапе предполагается выделять районам по семьдесят тысяч рублей в год.
Андрей Удалов
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