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Насладиться красотой Псковской природы можно в санатории «Голубые озёра»

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.06.2017 18:36

Экологически чистая зона рядом с крупными населёнными пунктами ̶  выгодное отличие санатория «Голубые озёра». Он расположен в Невельском районе недалеко от посёлка Опухлики. Это одно из красивейших мест Псковской области. Ещё один несомненный плюс - собственные минеральные источники на территории здравницы.

 

Лариса Чурикова, Юрий Павкин

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