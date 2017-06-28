Насладиться красотой Псковской природы можно в санатории «Голубые озёра»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.06.2017 18:36

Экологически чистая зона рядом с крупными населёнными пунктами ̶ выгодное отличие санатория «Голубые озёра». Он расположен в Невельском районе недалеко от посёлка Опухлики. Это одно из красивейших мест Псковской области. Ещё один несомненный плюс - собственные минеральные источники на территории здравницы.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин