Первый заместитель главы Великолукского района Лариса Семашко уволена за нарушения антикоррупционного законодательства

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.06.2017 18:20

Первый заместитель главы Великолукского района Лариса Семашко уволена в связи с неоднократными нарушениями антикоррупционного законодательства. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Петров. Нарушения вскрылись в ходе проверок. Они касались неоднократного сокрытия чиновницей конфликта интересов в её работе. По ряду случаев документы были переданы для проверки в следственные органы.

Татьяна Борисова