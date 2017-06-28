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Вырубка сосен в деревне Вязье будет проводиться под контролем местных жителей

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.06.2017 18:11

Вырубку хвойных деревьев в лесопарковой зоне деревни Вязье Дедовичского района остановить. Такое решение местные жители приняли сегодня на общем сходе. Напомним, бурю возмущения у сельских жителей вызвал спил вековых сосен в старинном парке. Между тем, как объяснили населению представители лесничества, здесь вырубается только сухостой и полуусыхающие деревья.

Специалисты Госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды уже выезжали на место вырубки вместе с лесопатологом, который подтвердил необходимость очистки лесопарковой зоны от опасных и сухих деревьев. Был ли на этот раз нарушен закон ̶ природоохранная прокуратура этим вопросом уже занимается. Чтобы избежать новых ошибок в оценке деревьев, на сельском сходе приняли решение создать комиссию, в состав которой, помимо специалистов в области лесничества и природоохраны, войдут пятеро жителей Вязья. Они проведут осмотр леса и примут решение о том, какие деревья необходимо спилить, а какие оставить.

Светлана Константинова

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