Чем отличаются современные избирательные компании от советских? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 29 июня с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.06.2017 17:10

«Право на выбор»: сравниваем советские и российские избирательные кампании. Что изменилось, и чего ждать в единый день голосования этой осенью? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» с гостем студии – секретарем Избирательной комиссии Псковской области Сергеем Ковальчуком.

Слушайте 29 июня с 7:20 на "Радио России-Псков". Телефон прямого эфира 66-27-47

