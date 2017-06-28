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Чем отличаются современные избирательные компании от советских? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 29 июня с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.06.2017 17:10

Чем отличаются современные избирательные компании от советских? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 29 июня с 7.20 «Право на выбор»: сравниваем советские и российские избирательные кампании. Что изменилось, и чего ждать в единый день голосования этой осенью? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» с гостем студии – секретарем Избирательной комиссии Псковской области Сергеем Ковальчуком.

Слушайте 29 июня с 7:20 на "Радио России-Псков". Телефон прямого эфира 66-27-47
 

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