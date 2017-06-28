О причинах трагедии на ралли «Пушкинские горы-2017» говорить еще рано

Об этом в интервью на телеканале «Россия 24» сообщил председатель Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич. По его словам, по факту столкновения спортивных автомобилей официальное расследование продолжается.
Напомним, в середине мая на тренировочном заезде в Новосокольническом районе столкнулись два экипажа. В результате аварии один человек погиб. Как рассказал Олег Мыслевич, в нашем регионе подобная трагедия при проведении ралли произошла в 2003 году. Тогда было принято решение соревнования отменить.
Подробности смотрите в интервью на канале "Россия 24" сегодня (28 июня) в 19.45
Алина Толкачева
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