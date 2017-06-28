Псковские пограничники задержали партию незаконной продукции на сумму более восьми миллионов рублей

Псковские пограничники задержали более девяноста двух тонн незаконно перемещаемой через российско-белорусскую границу продукции. Яблоки, груши и шампиньоны на сумму около восьми с половиной миллионов рублей везли на пяти большегрузах. Предоставить необходимую документацию водители не смогли. Трое из них попытались скрыться, однако были задержаны и переданы таможенникам.
Надежда Прыгина
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Июнь 2017
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