logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков

Псковские пограничники задержали партию незаконной продукции на сумму более восьми миллионов рублей

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 28.06.2017 14:32

Псковские пограничники задержали более девяноста двух тонн незаконно перемещаемой через российско-белорусскую границу продукции. Яблоки, груши и шампиньоны на сумму около восьми с половиной миллионов рублей везли на пяти большегрузах. Предоставить необходимую документацию водители не смогли. Трое из них попытались скрыться, однако были задержаны и переданы таможенникам.

Надежда Прыгина

SocButtons v1.5

Новости

Россия 1
Авто-трэвл
Kinza
соавтор
Радио России Радио Маяк
Россия 24
Хлебосол
Витрум
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2