Псковские пограничники задержали партию незаконной продукции на сумму более восьми миллионов рублей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.06.2017 14:32

Псковские пограничники задержали более девяноста двух тонн незаконно перемещаемой через российско-белорусскую границу продукции. Яблоки, груши и шампиньоны на сумму около восьми с половиной миллионов рублей везли на пяти большегрузах. Предоставить необходимую документацию водители не смогли. Трое из них попытались скрыться, однако были задержаны и переданы таможенникам.

Надежда Прыгина