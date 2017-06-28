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Псковское УФАС провело первые публичные слушания

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.06.2017 14:21

Псковское Управление Федеральной антимонопольной службы провело первые публичные слушания. В них приняли участие представители региональных органов власти, бизнес-сообщества и общественных организаций. Теперь подобные слушания должны проводиться ежеквартально. Это нововведение касается не только ФАС, но и других контрольно-надзорных органов. В рамках публичных слушаний обсуждались вопросы, связанные с антимонопольным и рекламным законодательством, а также сферой госзакупок, деятельностью муниципальных предприятий и развитием конкуренции.

Ольга Волкова

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