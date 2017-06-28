В ближайшие две недели улучшения погоды не будет

Ближайшие две недели не стоит ждать значительного улучшения погоды и прихода жаркого лета. Об этом рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова. Синоптики по-прежнему обещают нам кратковременные дожди, ветер будет менять направления: от юго-западного до северо-восточного; порой он будет усиливаться, правда ненадолго, до пятнадцати метров в секунду. Температура днем не поднимется выше двадцати трех градусов, ночью ̶ тринадцати градусов.
Несмотря на то, что многие на погоду жалуются, отметила Тала Нещадимова, июнь по среднемесячной температуре оказался выше климатической нормы и для Северо-Западного региона ̶ довольно теплый. По ее словам, как пример действительно холодного лета, можно привести 1956 год, когда максимальная температура воздуха в летние месяцы не поднималась выше 17-18 градусов и при этом тоже шли дожди.
Виктория Парфенова
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