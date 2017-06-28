В Пскове открылась выставка к столетию «Псковской правды»

Выставка к столетию газеты «Псковская правда» открылась в музее-заповеднике. На ней представлены награды, фотографии, личные вещи сотрудников и издания начала прошлого века. Сто лет назад общественно-политическая газета называлась «Псковский набат».
С тридцатых годов была известна как «Псковский колхозник». В сороковом году выходила под названием «Псковский рабочий». В военные годы газета не издавалась. Уже после Великой Отечественной войны в сорок четвертом году вышел первый номер областной газеты «Псковская правда». Сегодня у нее около тридцати тысяч читателей. Она выходит в свет и в печатном, и в электронном виде.
Наталья Барарь
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Июнь 2017
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