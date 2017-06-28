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Себежский национальный парк открывает двери для любителей экотуризма

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.06.2017 11:45

В Себежском национальном парке стартовал туристический сезон. Сюда уже приезжают организованные группы, семьи и дети, чтобы познакомиться с нетронутой природой этих мест. Парк специализируется на экотуризме ̶  гостей здесь проведут по экологическим тропам, расскажут о лесной и озерной жизни, познакомят с историей и археологией Себежа и окрестностей.

Иван Павлов, Василий Нордэн

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