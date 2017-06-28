Себежский национальный парк открывает двери для любителей экотуризма

В Себежском национальном парке стартовал туристический сезон. Сюда уже приезжают организованные группы, семьи и дети, чтобы познакомиться с нетронутой природой этих мест. Парк специализируется на экотуризме ̶ гостей здесь проведут по экологическим тропам, расскажут о лесной и озерной жизни, познакомят с историей и археологией Себежа и окрестностей.
Иван Павлов, Василий Нордэн
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Июнь 2017
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