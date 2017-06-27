Псковичи отметили День молодежи рок-капустником на набережной Великой

Уличным капустником в рок-стиле отметили сегодня в Пскове День молодёжи. В амфитеатре на набережной реки Великой для псковичей выступили две рок-группы. Одна из них ‒ псковские музыканты из группы «Delight Effect». Второй коллектив ‒ гости из Эстонии. Впервые в Псков приехала кавер-группа "Город мастеров" из Тарту. Ребята вместе играют всего год, но уже успели стать участниками и финалистами нескольких международных конкурсов.
Проводить в День молодёжи капустник на набережной стало для Пскова своеобразной традицией. Организатор мероприятия ‒ Псковский городской молодёжный центр.
Виктория Писукова
|
Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2