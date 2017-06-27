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Псковичи отметили День молодежи рок-капустником на набережной Великой

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.06.2017 22:29

Уличным капустником в рок-стиле отметили сегодня в Пскове День молодёжи. В амфитеатре на набережной реки Великой для псковичей выступили две рок-группы. Одна из них ‒ псковские музыканты из группы «Delight Effect». Второй коллектив ‒ гости из Эстонии. Впервые в Псков приехала кавер-группа "Город мастеров" из Тарту. Ребята вместе играют всего год, но уже успели стать участниками и финалистами нескольких международных конкурсов.

Проводить в День молодёжи капустник на набережной стало для Пскова своеобразной традицией. Организатор мероприятия ‒ Псковский городской молодёжный центр.

Виктория Писукова

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