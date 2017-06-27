Итоги предварительного голосования обсудили на форуме регионального отделения партии «Единая Россия»

Списки кандидатов на предстоящие выборы от партии "Единая Россия" в Псковской области сформированы и утверждены. Об этом доложил сегодня на форуме в областном центре секретарь политсовета регионального отделения партии Александр Котов. Участники встречи подвели итоги предварительного голосования и обсудили предстоящую избирательную кампанию.
Ирина Коваленко, Тигран Гаспарян
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Июнь 2017
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