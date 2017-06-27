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Итоги предварительного голосования обсудили на форуме регионального отделения партии «Единая Россия»

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.06.2017 18:56

Списки кандидатов на предстоящие выборы от партии "Единая Россия" в Псковской области сформированы и утверждены. Об этом доложил сегодня на форуме в областном центре секретарь политсовета регионального отделения партии Александр Котов. Участники встречи подвели итоги предварительного голосования и обсудили предстоящую избирательную кампанию.

Ирина Коваленко, Тигран Гаспарян
 

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