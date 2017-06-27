Как избежать опасных ситуаций на воде? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 28 июня с 7.20

В России каждый год происходят трагедии на воде. Сямозеро, Ладога. К сожалению, и Псковская область ‒ не исключение! В чем причина подобных происшествий? Кто должен отвечать за это, и как вести себя на воде? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» вместе с председателем Псковского отделения Всероссийского общества спасания на водах Ниной Клещовой.
Слушайте 28 июня с 7.20 на "Радио России-Псков". Уважаемые радиослушатели, если вы спасали тонувших или сами не могли выбраться на сушу, звоните и рассказывайте нам по телефону прямого эфира 66-27-47.
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