Интервью с представителями Молодежного парламента при ПОСД Денисом Матвеевым и Максимом Барсуковым. Смотрите сегодня (27 июня) на канале «Россия 24» в 19.45

Чем сегодня интересуется подрастающее поколение? И поддержит ли псковская молодежь флешмоб #Мой2022? Об этом и не только смотрите сегодня (27 июня) в интервью на телеканале "Россия 24" в 19.45.
В нашей студии председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев и член Молодежного парламента Максим Барсуков. Не пропустите!
|
Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2