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Интервью с представителями Молодежного парламента при ПОСД Денисом Матвеевым и Максимом Барсуковым. Смотрите сегодня (27 июня) на канале «Россия 24» в 19.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.06.2017 17:07

Интервью с представителями Молодежного парламента при ПОСД Денисом Матвеевым и Максимом Барсуковым. Смотрите сегодня (27 июня) на канале «Россия 24» в 19.45Чем сегодня интересуется подрастающее поколение? И поддержит ли псковская молодежь флешмоб #Мой2022? Об этом и не только смотрите сегодня (27 июня) в интервью на телеканале "Россия 24" в 19.45.

В нашей студии председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев и член Молодежного парламента Максим Барсуков. Не пропустите!

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