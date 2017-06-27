Интервью с представителями Молодежного парламента при ПОСД Денисом Матвеевым и Максимом Барсуковым. Смотрите сегодня (27 июня) на канале «Россия 24» в 19.45

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.06.2017 17:07

Чем сегодня интересуется подрастающее поколение? И поддержит ли псковская молодежь флешмоб #Мой2022? Об этом и не только смотрите сегодня (27 июня) в интервью на телеканале "Россия 24" в 19.45.

В нашей студии председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев и член Молодежного парламента Максим Барсуков. Не пропустите!