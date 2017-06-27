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Строительство Центра подготовки велосипедистов в Великих Луках идёт по графику

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.06.2017 16:38

Объект проинспектировал городской спорткомитет и представители ОНФ.  Согласно контракту, все работы подрядчик должен завершить в декабре две тысячи восемнадцатого.  К этому времени в зелёной зоне появится велосипедная дорожка протяжённостью в пять километров, будет возведён спортивный городок с игровыми и детскими площадками, раздевалками, освещением.

Велоцентр смогут посещать все желающие. Спортсмены уйдут с дорог общего пользования и будут тренироваться в безопасном, экологически чистом месте. Лес в зоне застройки предстоит очистить от сухостоя и больных деревьев. Александр Гаврилов, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки, отметил, что ни одного лишнего дерева снесено не будет.

Лариса Чурикова

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