Строительство Центра подготовки велосипедистов в Великих Луках идёт по графику

Объект проинспектировал городской спорткомитет и представители ОНФ. Согласно контракту, все работы подрядчик должен завершить в декабре две тысячи восемнадцатого. К этому времени в зелёной зоне появится велосипедная дорожка протяжённостью в пять километров, будет возведён спортивный городок с игровыми и детскими площадками, раздевалками, освещением.
Велоцентр смогут посещать все желающие. Спортсмены уйдут с дорог общего пользования и будут тренироваться в безопасном, экологически чистом месте. Лес в зоне застройки предстоит очистить от сухостоя и больных деревьев. Александр Гаврилов, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки, отметил, что ни одного лишнего дерева снесено не будет.
Лариса Чурикова
|
Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2