Результаты проверки по факту аварии на ралли «Пушкинские Горы-2017» обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 27 июня в 18.10

Прошло чуть больше месяца с момента трагедии, произошедшей в ходе тренировочного заезда перед третьим этапом Чемпионата России - ралли «Пушкинские Горы-2017». Тогда, 17 мая, в результате столкновения двух гоночных автомобилей два человека пострадали, один погиб.
Как сегодня себя чувствуют выжившие спортсмены, какие выводы сделаны по итогам специальной проверки и станут ли последующие соревнования более безопасными? Обсудим в программе «Постфактум».
Слушайте сегодня (27 июня) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».
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Июнь 2017
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