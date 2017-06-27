logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков

Результаты проверки по факту аварии на ралли «Пушкинские Горы-2017» обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 27 июня в 18.10

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 27.06.2017 15:54

Результаты проверки по факту аварии на ралли «Пушкинские Горы-2017» обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 27 июня в 18.10Прошло чуть больше месяца с момента трагедии, произошедшей в ходе тренировочного заезда перед третьим этапом Чемпионата России - ралли «Пушкинские Горы-2017». Тогда, 17 мая, в результате столкновения двух гоночных автомобилей два человека пострадали, один погиб.

Как сегодня себя чувствуют выжившие спортсмены, какие выводы сделаны по итогам специальной проверки и станут ли последующие соревнования более безопасными? Обсудим в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (27 июня) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».

SocButtons v1.5

Новости

Витрум
Kinza
Радио России Радио Маяк
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Авто-трэвл
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2