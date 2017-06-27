Результаты проверки по факту аварии на ралли «Пушкинские Горы-2017» обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 27 июня в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.06.2017 15:54

Прошло чуть больше месяца с момента трагедии, произошедшей в ходе тренировочного заезда перед третьим этапом Чемпионата России - ралли «Пушкинские Горы-2017». Тогда, 17 мая, в результате столкновения двух гоночных автомобилей два человека пострадали, один погиб.

Как сегодня себя чувствуют выжившие спортсмены, какие выводы сделаны по итогам специальной проверки и станут ли последующие соревнования более безопасными? Обсудим в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (27 июня) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».