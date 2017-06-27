Псковская область приняла факельную эстафету «Бег Мира»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.06.2017 14:00

Сегодня эстафета проходит в Дновском районе, затем участники отправятся в Порховский и Островский районы. Каждый желающий может прикоснуться к факелу и пробежать посильную для себя дистанцию, или просто подержать его в руках, тем самым выразив свою добрую волю.

В этом году старт российской части эстафеты был дан в Симферополе, всего участники Бега Мира преодолеют по стране больше четырёх тысяч километров. Главная задача такой акции - дать возможность всем желающим выразить пожелание мира, гармонии и единства, прикоснувшись к факелу Мира.

Татьяна Борисова