Фигурки «псковских ангелов» побывали в космосе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.06.2017 14:30

Фигурки ангелов, сделанные воспитанниками Псковских интеграционных мастерских, побывали на Международной космической станции. Об этом на встрече с губернатором Андреем Турчаком рассказал первый заместитель генерального директора «Роскосмоса» Александр Иванов.

Он вручил главе региона соответствующий сертификат. Идея «полета» этих символов в космос родилась в прошлом году на встрече с представителями немецкой общественной организации «Инициатива Псков». Предложение поддержали и в «Роскосмосе». В результате в апреле этого года на пилотируемом космическом корабле «Союз» две фигурки «псковских ангелов» были доставлены на МКС. Совсем недавно огни благополучно вернулись на землю и теперь будут храниться в Центре лечебной педагогики и интеграционных мастерских.

Татьяна Борисова