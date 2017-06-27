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Фигурки «псковских ангелов» побывали в космосе

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.06.2017 14:30

Фигурки ангелов, сделанные воспитанниками Псковских интеграционных мастерских, побывали на Международной космической станции. Об этом на встрече с губернатором Андреем Турчаком рассказал первый заместитель генерального директора «Роскосмоса» Александр Иванов.

Он вручил главе региона соответствующий сертификат. Идея «полета» этих символов в космос родилась в прошлом году на встрече с представителями немецкой общественной организации «Инициатива Псков». Предложение поддержали и в «Роскосмосе». В результате в апреле этого года на пилотируемом космическом корабле «Союз» две фигурки «псковских ангелов» были доставлены на МКС. Совсем недавно огни благополучно вернулись на землю и теперь будут храниться в Центре лечебной педагогики и интеграционных мастерских.

Татьяна Борисова

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