Псковская область вошла в десятку регионов с самыми интересными для массового туриста мероприятиями

Псковская область вошла в десятку «фестивальных» регионов России в июле. Такие данные приводит национальный календарь событий. Рейтинг составлен на основе информации, присланной из региональных туристических центров. В областях-лидерах в совокупности состоится более ста интересных мероприятий, способных привлечь массового туриста.
Добавим, что наш регион замыкает эту десятку, а на вершине событийного рейтинга оказалась Ленинградская область.
Татьяна Борисова
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Июнь 2017
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