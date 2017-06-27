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Псковская область вошла в десятку регионов с самыми интересными для массового туриста мероприятиями

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.06.2017 09:14

Псковская область вошла в десятку «фестивальных» регионов России в июле. Такие данные приводит национальный календарь событий. Рейтинг составлен на основе информации, присланной из региональных туристических центров. В областях-лидерах в совокупности состоится более ста интересных мероприятий, способных привлечь массового туриста.

Добавим, что наш регион замыкает эту десятку, а на вершине событийного рейтинга оказалась Ленинградская область.

Татьяна Борисова

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