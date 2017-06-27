В Великих Луках прошел Фестиваль радиоуправляемых авиамоделей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.06.2017 10:00

Великие Луки приняли восьмой Фестиваль авиамодельного спорта России в классе радиоуправляемых моделей. В нем приняли участие около тридцати спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Смоленской, Новгородской и Псковской областей. Выступления самолётов очень зрелищные, однако управление моделями от пилота требует особого мастерства.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин