В Псковском районе стартовал открытый чемпионат Вооруженных сил РФ по парашютному спорту

В Псковском районе на полигоне Кислово стартовал открытый чемпионат Вооруженных сил России по парашютному спорту. В соревнованиях принимают участие команды из каждого военного округа, команда ВДВ, ЦСКА, ДОСААФ, а также военные из Белоруссии и Сербии ̶ всего более ста пятидесяти спортсменов.
Участники будут соревноваться по нескольким направлениям ̶ это воздушная акробатика и приземление на точность. Лучших судьи определят в командном и индивидуальном зачете. Десантирование будет производиться из вертолета. Турнир продлится пять дней, до тридцатого июня. Из-за погоды в первый день прыжки не состоялись. Вылет производится по решению судей, поэтому команды весь день находятся в полной готовности к десантированию.
Иван Павлов
|
Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2