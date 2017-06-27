В Псковском районе стартовал открытый чемпионат Вооруженных сил РФ по парашютному спорту

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.06.2017 10:52

В Псковском районе на полигоне Кислово стартовал открытый чемпионат Вооруженных сил России по парашютному спорту. В соревнованиях принимают участие команды из каждого военного округа, команда ВДВ, ЦСКА, ДОСААФ, а также военные из Белоруссии и Сербии ̶ всего более ста пятидесяти спортсменов.

Участники будут соревноваться по нескольким направлениям ̶ это воздушная акробатика и приземление на точность. Лучших судьи определят в командном и индивидуальном зачете. Десантирование будет производиться из вертолета. Турнир продлится пять дней, до тридцатого июня. Из-за погоды в первый день прыжки не состоялись. Вылет производится по решению судей, поэтому команды весь день находятся в полной готовности к десантированию.

Иван Павлов