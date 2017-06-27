В Псковской области злоумышленники пытались незаконно перевезти через границу оружие и редкие книги

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.06.2017 11:25

Оружие и культурные ценности пытались незаконно провезти через границы в Псковской области.В пункте пропуска "Бурачки" в Себежском районе при осмотре автомобиля под передним сиденьем пассажира был обнаружен предположительно газовый пистолет и патроны к нему. А редкие книги, датированные шестнадцатым годом прошлого века, были обнаружены в легковушке, которую остановили на российско-латвийской границе в Пыталовском районе. Все выявленные предметы переданы таможенникам для проведения экспертиз.

Татьяна Борисова