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В Псковской области злоумышленники пытались незаконно перевезти через границу оружие и редкие книги

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.06.2017 11:25

Оружие и культурные ценности пытались незаконно провезти через границы в Псковской области.В пункте пропуска "Бурачки" в Себежском районе при осмотре автомобиля под передним сиденьем пассажира был обнаружен предположительно газовый пистолет и патроны к нему. А редкие книги, датированные шестнадцатым годом прошлого века, были обнаружены в легковушке, которую остановили на российско-латвийской границе в Пыталовском районе. Все выявленные предметы переданы таможенникам для проведения экспертиз.

Татьяна Борисова

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