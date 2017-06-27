Сегодня и завтра в Пскове нельзя будет купить алкоголь

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.06.2017 11:45

Соответствующие объявления можно встретить во всех крупных супермаркетах города. Запрет на продажу спиртного связан с празднованием Дня молодёжи, который отмечается сегодня и единого Дня выпускников, который будет отмечаться завтра в Пскове. Такие ограничения введены в рамках постановления региональной администрации.

Татьяна Борисова