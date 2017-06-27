Пскович, сбывавший наркотики военнослужащим, получил десять лет строгого режима

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.06.2017 12:00

Десять лет в колонии строгого режима проведёт пскович, который признан виновным в сбыте наркотиков. Полтора года назад управлением ФСБ России по Западному военному округу совместно с псковскими полицейскими была вскрыта его противоправная деятельность. Мужчина сбывал гашиш псковским военнослужащим. В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан у себя дома с поличным.

Татьяна Борисова