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Пскович, сбывавший наркотики военнослужащим, получил десять лет строгого режима

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.06.2017 12:00

Десять лет в колонии строгого режима проведёт пскович, который признан виновным в сбыте наркотиков. Полтора года назад управлением ФСБ России по Западному военному округу совместно с псковскими полицейскими была вскрыта его противоправная деятельность. Мужчина сбывал гашиш псковским военнослужащим. В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан у себя дома с поличным.

Татьяна Борисова

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