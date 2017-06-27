Жители Дедовического района возмущены вырубкой вековых сосен в лесопарковой зоне

Жители деревни Вязье в Дедовичском районе подняли настоящий народный бунт: в лесопарковой зоне села проводится вырубка деревьев. Как объяснили населению - в парке убирают сухостой. Несколько лет назад после пожара люди действительно сами просили об этом лесничество. Однако сейчас жители утверждают, что вместе с больным лесом выпиливаются и здоровые вековые сосны.
Ирина Коваленко, Владимир Шагапов
|
Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2