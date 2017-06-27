Жители Дедовического района возмущены вырубкой вековых сосен в лесопарковой зоне

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.06.2017 12:19

Жители деревни Вязье в Дедовичском районе подняли настоящий народный бунт: в лесопарковой зоне села проводится вырубка деревьев. Как объяснили населению - в парке убирают сухостой. Несколько лет назад после пожара люди действительно сами просили об этом лесничество. Однако сейчас жители утверждают, что вместе с больным лесом выпиливаются и здоровые вековые сосны.

Ирина Коваленко, Владимир Шагапов