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Жители Дедовического района возмущены вырубкой вековых сосен в лесопарковой зоне

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.06.2017 12:19

Жители деревни Вязье в Дедовичском районе подняли настоящий народный бунт: в лесопарковой зоне села проводится вырубка деревьев. Как объяснили населению - в парке убирают сухостой. Несколько лет назад после пожара люди действительно сами просили об этом лесничество. Однако сейчас жители утверждают, что вместе с больным лесом выпиливаются и здоровые вековые сосны.

Ирина Коваленко, Владимир Шагапов

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