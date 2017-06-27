Причуды псковской погоды обсудим в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» во вторник (27 июня) с 17.05

На плохую погоду в этом году жалуются все кому не лень. И всё по делу - скоро середина лета, а устойчивого тепла всё нет. Почему лето в этом году больше похоже на осень? Когда нам ждать милости от природы?
Причуды псковской погоды обсудим в «Шоу вежливых людей» во вторник 27 июня с 17:05. У нас в гостях - главный синоптик региона Тала Нещадимова.
Почему погода год от года всё хуже? Телефон прямого эфира: 66-27-47.
|
Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2