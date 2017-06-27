Причуды псковской погоды обсудим в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» во вторник (27 июня) с 17.05

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.06.2017 11:04

На плохую погоду в этом году жалуются все кому не лень. И всё по делу - скоро середина лета, а устойчивого тепла всё нет. Почему лето в этом году больше похоже на осень? Когда нам ждать милости от природы?

Причуды псковской погоды обсудим в «Шоу вежливых людей» во вторник 27 июня с 17:05. У нас в гостях - главный синоптик региона Тала Нещадимова.

Почему погода год от года всё хуже? Телефон прямого эфира: 66-27-47.

