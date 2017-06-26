Выход на рынки Беларуси обсудил Александр Козловский с предпринимателями Великих Лук

Предприниматели Великих Лук не могут выйти на рынки Беларуси, хотя до границы соседнего государства всего 70 километров. Этот вопрос обсуждался на встрече Александра Козловского с представителями бизнес-сообщества. Речь шла о том, что, например, белорусы без проблем привозят к нам продукцию на рынки выходного дня. Вместе с тем к себе в страну въезд с российскими товарами ограничивают.
Боятся конкуренции и поддерживают только своих производителей. Депутат Государственной Думы убеждён, что ситуацию необходимо исправлять. На встрече также были подняты проблемы действующего законодательства, которые мешают развитию предприятий. Обсуждались вопросы административных барьеров и другие темы, волнующие предпринимателей.
Лариса Чурикова
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Июнь 2017
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