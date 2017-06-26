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Более половины депутатов Спицинской волости намерены досрочно сложить полномочия

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.06.2017 23:56

Больше половины депутатов Спицинской волости Гдовского района заявили о своём намерении досрочно сложить полномочия. Народные избранники не довольны работой главы волости Леонида Малыхина. Суть конфликта не озвучивается, однако о претензиях они написали губернатору области. Если народные избранники решат сложить полномочия, то Собранию депутатов волости придётся прекратить работу.

Сегодня конфликтную ситуацию с депутатами обсудил замначальника Управления внутренней политики администрации области Вячеслав Коркин. По его словам, делать окончательные выводы рано, заявления о сложении полномочий депутатами пока не подписаны. Конфликтную ситуацию необходимо тщательно рассмотреть и оценить, в том числе, и с юридической точки зрения

Виктория Писукова

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