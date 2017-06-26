Сотрудники полиции будут проводить антинаркотические рейды совместно с народными дружинами

Антинаркотическая операция "Мак" объявлена на территории региона. Об этом сегодня, в Международный день борьбы с употреблением наркотических средств, сообщили на заседании антинаркотической комиссии. Рейды по выявлению незаконных посевов наркосодержащих растений сотрудники полиции будут проводить совместно со специалистами и главами поселений, а также народными дружинами вплоть до сентября.
На сегодняшний день на территории региона уже выявлено два незаконных посева конопли общей площадью пятнадцать квадратных метров. В прошлом году половина изъятых на территории региона наркотических средств ‒ это марихуана и конопля, выращенные на местных огородах. Губернатор Псковской области Андрей Турчак отметил, что УМВД с этой работой в одиночку не справится, в том числе и в связи с ограниченностью людских ресурсов. Поэтому, обратился губернатор к главам муниципальных образований, необходимо поставить эту работу на системную, постоянную основу.
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