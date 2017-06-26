Причиной смерти псковской роженицы стал разрыв аорты

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.06.2017 17:14

Причиной смерти роженицы, скончавшейся в псковском роддоме, стал разрыв аорты. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

По его словам, в ближайшее время комитет назначит внеплановую ведомственную проверку. В её ходе проанализируют работу медицинского персонала, установят, где и как наблюдалась роженица. Отметим, что ребёнок остался жив.

Надежда Прыгина