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Причиной смерти псковской роженицы стал разрыв аорты

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.06.2017 17:14

Причиной смерти роженицы, скончавшейся в псковском роддоме, стал разрыв аорты. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

По его словам, в ближайшее время комитет назначит внеплановую ведомственную проверку. В её ходе проанализируют работу медицинского персонала, установят, где и как наблюдалась роженица. Отметим, что ребёнок остался жив.

Надежда Прыгина

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