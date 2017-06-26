Об удивительных свойствах анималотерпии говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 27 июня с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.06.2017 16:49

С давних времен человечеству известно, что животные могут оказывать благотворное, целебное влияние на физическое и эмоциональное здоровье людей. Со временем ученые уделяли все больше внимания лечебным свойствам животных, и такое лечение получило название анималотерпия.

Сегодня этот метод лечения включает в себя множество направлений. О них и о том, как они реализуются в Пскове и области, поговорим с канисреабилитологом Еленой Балыковой и психологом Центра лечебной педагогики Анной Городиской.

Слушайте 27 июня с 7:20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы нашим гостям по телефону прямого эфира 66-27-47