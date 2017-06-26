logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков

Об удивительных свойствах анималотерпии говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 27 июня с 7.20

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 26.06.2017 16:49

Об удивительных свойствах анималотерпии говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 27 июня с 7.20 С давних времен человечеству известно, что животные могут оказывать благотворное, целебное влияние на физическое и эмоциональное здоровье людей. Со временем ученые уделяли все больше внимания лечебным свойствам животных, и такое лечение получило название анималотерпия.

Сегодня этот метод лечения включает в себя множество направлений. О них и о том, как они реализуются в Пскове и области, поговорим с канисреабилитологом Еленой Балыковой и психологом Центра лечебной педагогики Анной Городиской.

Слушайте 27 июня с 7:20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы нашим гостям по телефону прямого эфира 66-27-47

SocButtons v1.5

Новости

соавтор
Kinza
Витрум
Россия 24
Радио России Радио Маяк
Авто-трэвл
Россия 1
Хлебосол
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2