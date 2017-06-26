Как ведется борьба с борщевиком в Псковской области? Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 26 июня в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.06.2017 14:23

«Опасное растение борщевик атакует город» ‒ примерно такие заголовки время от времени появляются на псковских информационных лентах. Каждый год проблема борщевика поднимается общественностью Псковской области, но решить её пока не удаётся.

О том, какие меры принимают власти в борьбе с борщевиком, приносит ли результаты эта работа, как обезопасить себя от вредоносного растения ‒ поговорим в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (26 июня) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».