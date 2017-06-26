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Более семидесяти спортсменов приняли участие в турнире по мотокроссу в Печорском районе

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.06.2017 08:43

Более семидесяти спортсменов приняли участие в турнире по мотокроссу в Печорском районе около Изборска. Спортсмены соревновались в десяти классах. Участники приехали из Пскова, Великих Лук, Порхова, Петербурга и Ленинградской области, Смоленска. Это традиционный турнир, который проходит на этой частной трассе уже несколько лет.

Он не входит в общий календарный план соревнований псковской Федерации мотоспорта, но каждый год собирает много участников. В этом году Псков представили несколько команд, в том числе от ДОСААФ, в которой на трассу вышел самый юный спортсмен - Семён Белобоков. Ему всего шесть лет.

По итогам соревнований первые места заняли, в основном, гости из других регионов. Пскович Олег Каранин стал первым в классе «Open». В классе ветеранов вторым оказался Игорь Иванов. Среди самых маленьких - Семён Белобоков стал четвертым, в других классах в призерах оказались Дмитрий Лукин и Михаил Соколов.

Иван Павлов

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