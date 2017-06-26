Спортивными мероприятиями в Великих Луках отпраздновали Олимпийский день и День молодежи

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.06.2017 09:40

Всероссийский Олимпийский день в Великих Луках провели одновременно с Днём молодёжи. Два праздника выпадают на конец июня. Совместить мероприятия решили, чтобы собрать как можно больше участников. Для этого на острове Дятлинка задействовали все спортивные площадки.

Участвовать в турнирах по пляжному волейболу, стритболу, армрестлингу, пройти туристическую дистанцию и попробовать свои силы в фигурном вождении велосипеда мог любой желающий независимо от возраста и физической подготовки. Для любителей экстрима работал скейт-парк.

Лариса Чурикова