logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков

В Пскове прошел семинар по обучению роботехнике и программированию

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 26.06.2017 10:03

Опытом в обучении роботехнике и программированию поделились псковские специалисты с коллегами из Ленинградской области. В центре науки и спорта "Без предела" прошёл научно-практический семинар. Его участники - преподаватели и методисты образовательных учреждений - познакомились с устройством учебных классов, где дети разных возрастов занимаются конструированием роботов и созданием компьютерных программ.

Псковский опыт в этом плане уникальный. Здесь для обучения по этим направлениям есть не только технические возможности, но и команда квалифицированных педагогов.

Виктория Писукова
 

SocButtons v1.5

Новости

Россия 1
Россия 24
Kinza
Хлебосол
соавтор
Авто-трэвл
Витрум
Радио России Радио Маяк
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2