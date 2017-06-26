В Пскове прошел семинар по обучению роботехнике и программированию

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.06.2017 10:03

Опытом в обучении роботехнике и программированию поделились псковские специалисты с коллегами из Ленинградской области. В центре науки и спорта "Без предела" прошёл научно-практический семинар. Его участники - преподаватели и методисты образовательных учреждений - познакомились с устройством учебных классов, где дети разных возрастов занимаются конструированием роботов и созданием компьютерных программ.

Псковский опыт в этом плане уникальный. Здесь для обучения по этим направлениям есть не только технические возможности, но и команда квалифицированных педагогов.

Виктория Писукова

