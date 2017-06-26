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Съемки фильма Дмитрия Месхиева в эти выходные проходили на реке Великой

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.06.2017 10:11

В Пскове продолжаются съёмки нового фильма Дмитрия Месхиева под рабочим названием "Преданные". В эти выходные съёмочная группа работала на акватории Великой - у Мирожского монастыря и Троицкого собора. Для этого пришлось найти большой катер и подготовить его под прогулку выпускников 2017 года. Для съёмок нужна была облачная погода, поэтому не раз группе приходилось ждать момента, когда солнце скроется за тучами.

Напомним, съёмки фильма в Пскове продолжаются уже два месяца. Одну из главных ролей играет народный артист России Дмитрий Гармаш, который вместе с Дмитрием Месхиевым продюсирует новый фильм. В съёмках принимают участие многие актёры Псковского драматического театра и Псковского театра кукол.

Надежда Прыгина

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