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В Псковском областном колледже искусств прошел антинаркотический семинар

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.06.2017 11:00

Сегодня международный День борьбы с наркоманией. Во всём мире проходят профилактические акции против незаконного оборота психотропных веществ. Накануне в Псковском областном колледже искусств профилактическую работу с молодежью обсудили участники антинаркотического семинара.

Педагоги ставят перед собой задачу отвлечь молодых людей от рискованного поведения и нездорового образа жизни. Для этого преподаватели Псковского колледжа и их коллеги из Санкт-Петербурга в течение года проводят десятки мероприятий, где призывают ребят заниматься спортом и творчеством.

Андрей Удалов
 

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