В Псковском областном колледже искусств прошел антинаркотический семинар

Сегодня международный День борьбы с наркоманией. Во всём мире проходят профилактические акции против незаконного оборота психотропных веществ. Накануне в Псковском областном колледже искусств профилактическую работу с молодежью обсудили участники антинаркотического семинара.
Педагоги ставят перед собой задачу отвлечь молодых людей от рискованного поведения и нездорового образа жизни. Для этого преподаватели Псковского колледжа и их коллеги из Санкт-Петербурга в течение года проводят десятки мероприятий, где призывают ребят заниматься спортом и творчеством.
Андрей Удалов
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Июнь 2017
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