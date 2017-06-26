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Жители поселка Борисов Ручей могут остаться без мусорного контейнера

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.06.2017 11:55

Спор из-за мусора разгорелся между жителями коттеджного посёлка Борисов Ручей и его застройщиком.
Люди рискуют остаться без мусорного контейнера. Хозяин земель - Юрий Гуков - запрещает его устанавливать, пригрозил даже судом. Связаться с бизнесменом никому не удаётся, не отвечает он и "Вестям". Это не первый конфликт в Борисовом Ручье.

Ранее владельцам коттеджей не разрешалось подъезжать к домам на машине, были перебои с подачей электричества. Сейчас люди хотят, чтобы в спор вмешались власти и выступили посредником в переговорах.

Надежда Прыгина

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