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От лекций по стихосложению до лирической комедии: псковичей ждут интересные выходные

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.06.2017 20:42

О том, как провести выходные, в нашей постоянной рубрике "Афиша". Центр науки и спорта "Без Предела" предлагает различные мастер-классы и лекции для школьников и даже для семейного досуга. Двадцать пятого июня на большой сцене Псковского драматического театра - "Фантазии Фарятьева". Лирическая, иногда комедийная история о неразделенной любви.

Дина Перевозчикова

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