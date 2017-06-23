От лекций по стихосложению до лирической комедии: псковичей ждут интересные выходные

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.06.2017 20:42

О том, как провести выходные, в нашей постоянной рубрике "Афиша". Центр науки и спорта "Без Предела" предлагает различные мастер-классы и лекции для школьников и даже для семейного досуга. Двадцать пятого июня на большой сцене Псковского драматического театра - "Фантазии Фарятьева". Лирическая, иногда комедийная история о неразделенной любви.

Дина Перевозчикова