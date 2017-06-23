Наука в помощь сельскому хозяйству: в Палкинском районе проходит выставка «День поля»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.06.2017 16:24

С новыми достиженями науки и техники в сельском хозяйстве познакомились сегодня участники Дня поля в Палкинском районе. Ведущие дилеры привезли образцы своей техники - тракторы, комбайны, навесные агрегаты. Многие из них уже работают на полях нашего региона. Своими достижениями поделились и научные организации - они борются с закислением почвы, выводят новые сорта семян и средства для защиты растений.

Такие технологии уже помогают повысить урожайность, в передовых хозяйствах - Тригорское, Псковагроинвест, Идаванг - собирают по пятьдесят и более центнеров зерновых с гектара.

Иван Павлов