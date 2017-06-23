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Конфликт «отцов и детей» – проблема поколений или проблема воспитания? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 26 июня с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.06.2017 16:04

Конфликт «отцов и детей» – проблема поколений или проблема воспитания? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 26 июня с 7.20 Уполномоченному по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой поступают обращения от родителей, сетующих на острые конфликты с детьми. Старая как мир проблема: отцы и дети. Попробуем вместе с Натальей Викторовной ответить на главный вопрос: конфликты родителей и детей – проблема поколений или проблема воспитания?

Слушайте в эфире "Стартовой площадки" на "Радио России-Псков" 26 июня с 7:20 . Звоните нам и задавайте вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 66-27-47

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