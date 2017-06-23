С первого июля Псковская область переходит на электронные больничные листы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.06.2017 14:42

Об этом сегодня на пресс-конференции рассказали представители регионального отделения Фонда социального страхования. Главная задача нововведения - упростить систему выдачи больничных листов. Теперь пациентам не придется стоять в очередях и бегать по кабинетам, а врачам следить за цветом чернил и размером букв.

Переход на электронные больничные листы в Псковской области будет проходить поэтапно. Первыми их начнут выдавать детская и взрослая поликлиники Пскова и областная стоматологическая поликлиника. До конца года будут задействованы и остальные государственные учреждения здравоохранения. Электронные больничные листы будут выдаваться по желанию пациентов и только тем, кто работает в организациях участвующих в реализации проекта. По словам представителей регионального управления Фонда социального страхования, электронные больничные защищены от подделки и потери.

Наталья Барарь