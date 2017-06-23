Британские и российские хирурги обмениваются опытом на конференции в Пскове

Британские и российские хирурги обмениваются в Пскове опытом проведения уникальных операций. В Псковской областной клинической больнице проходит двухдневная Международная научно-практическая конференция. Первый день был посвящен практике – британские коллеги провели несколько мастер-классов.
Одного из пациентов лечили от невралгии тройничного нерва – хирурги провели тонкую нейрохирургическую операцию по разделению сосуда и нерва. Подобные операции в Пскове раньше не проводились. Кроме того, российские врачи удаляли опухоль надпочечника внебрюшным способом и решали онкологические проблемы. Сегодня западные и российские врачи соберутся на научную конференцию.
Андрей Удалов
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Июнь 2017
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