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Британские и российские хирурги обмениваются опытом на конференции в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.06.2017 11:56

Британские и российские хирурги обмениваются в Пскове опытом проведения уникальных операций. В Псковской областной клинической больнице проходит двухдневная Международная научно-практическая конференция. Первый день был посвящен практике – британские коллеги провели несколько мастер-классов.

Одного из пациентов лечили от невралгии тройничного нерва – хирурги провели тонкую нейрохирургическую операцию по разделению сосуда и нерва. Подобные операции в Пскове раньше не проводились. Кроме того, российские врачи удаляли опухоль надпочечника внебрюшным способом и решали онкологические проблемы. Сегодня западные и российские врачи соберутся на научную конференцию.

Андрей Удалов

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