Британские и российские хирурги обмениваются опытом на конференции в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.06.2017 11:56

Британские и российские хирурги обмениваются в Пскове опытом проведения уникальных операций. В Псковской областной клинической больнице проходит двухдневная Международная научно-практическая конференция. Первый день был посвящен практике – британские коллеги провели несколько мастер-классов.

Одного из пациентов лечили от невралгии тройничного нерва – хирурги провели тонкую нейрохирургическую операцию по разделению сосуда и нерва. Подобные операции в Пскове раньше не проводились. Кроме того, российские врачи удаляли опухоль надпочечника внебрюшным способом и решали онкологические проблемы. Сегодня западные и российские врачи соберутся на научную конференцию.



Андрей Удалов