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Процедура остеосцинтиграфии станет доступна онкобольным Пскова и области

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.06.2017 11:51

Онкобольные из Пскова и области смогут сделать исследование скелета - остеосцинтиграфии - в Областной больнице, пока не заработал аппарат в онкоцентре. Такое решение принял Андрей Турчак в ходе приёма граждан. К нему обратился житель Пскова, мама которого уже три месяца не может получить это исследование. Также горожане жаловались на плохое состояние улиц в районе Завокзалья и разрушающуюся лестницу в Ботаническом саду.

Иван Павлов, Иван Лопаев

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