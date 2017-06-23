Процедура остеосцинтиграфии станет доступна онкобольным Пскова и области

Онкобольные из Пскова и области смогут сделать исследование скелета - остеосцинтиграфии - в Областной больнице, пока не заработал аппарат в онкоцентре. Такое решение принял Андрей Турчак в ходе приёма граждан. К нему обратился житель Пскова, мама которого уже три месяца не может получить это исследование. Также горожане жаловались на плохое состояние улиц в районе Завокзалья и разрушающуюся лестницу в Ботаническом саду.
Иван Павлов, Иван Лопаев
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Июнь 2017
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