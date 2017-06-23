Часть Изборско-Мальской долины перестанет быть особо охраняемым участком

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.06.2017 11:48

У устроителей массовых мероприятий на плато над Городищенским озером в Изборске будет больше места. По просьбе музея-заповедника Комитет по природопользованию области корректирует границы памятника природы Изборско-Мальская долина. Часть территории плато перестанет быть особо охраняемым участком, но остается в составе памятника природы.

Поэтому на нем сохраняются основные запреты, в том числе на строительство. Запрещено разводить костры - для этого должны быть специальные места с железным настилом вдали от редких видов растений. Эта корректировка - часть большой программы по уточнению границ памятника природы, который был создан девять лет назад.

Иван Павлов