Часть Изборско-Мальской долины перестанет быть особо охраняемым участком

У устроителей массовых мероприятий на плато над Городищенским озером в Изборске будет больше места. По просьбе музея-заповедника Комитет по природопользованию области корректирует границы памятника природы Изборско-Мальская долина. Часть территории плато перестанет быть особо охраняемым участком, но остается в составе памятника природы.
Поэтому на нем сохраняются основные запреты, в том числе на строительство. Запрещено разводить костры - для этого должны быть специальные места с железным настилом вдали от редких видов растений. Эта корректировка - часть большой программы по уточнению границ памятника природы, который был создан девять лет назад.
Иван Павлов
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