Двухлетний Олег Ануфриев нуждается в дорогостоящем лечении

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.06.2017 11:44

ГТРК "Псков" и "Русфонд" продолжают совместную акцию помощи больным детям. Сейчас в ней нуждается двухлетний Олег Ануфриев, у него - сквозная раcщелина верхней губы и нёба. У псковских врачей нет опыта лечения такой патологии. Помочь могут столичные специалисты. Но лечение дорогостоящее и родителям мальчика его не осилить.

Он нисколько не смущается незнакомых людей. Наверное потому, что большую часть своей жизни провел в больнице: в окружении врачей и других пациентов. Ещё до рождения мальчика родителям сообщили его диагноз: у малыша - деформация губы и носа, раcщелина во рту. Сейчас у двухлетнего Олега неправильный прикус; от этого, говорит мама Анна - страдает эмаль зубов, они криво растут и откалываются. Жидкая пища попадает ребенку в нос. Дышать ему приходится ртом, от этого частые простуды. Только за полгода Олег болел девять раз! Семья считает его настоящим героем: мальчик уже перенес три операции, две по госквоте и одну - родители оплатили сами. Раcщелина во рту пока так и не закрыта полностью.

АННА АЛЕКСАНДРОВА, МАМА ОЛЕГА АНУФРИЕВА:

Проблема наша основная в том, что после операции на нёбе наша верхняя челюсть не растет вообще. Самостоятельно она не растет. Её нужно постоянно раздвигать. Нижняя - она как бы растет естественным путем, а верхнюю тянут рубцы и, поэтому, она как бы узенькая сохраняется. Её нужно искусственно расширять. Иначе нарушается сильно прикус и даже говорят, что вплоть до опущения одной части черепа может произойти.

Врачи рекомендовали семье начать ортодонтическое лечение. Помочь Олегу могут специалисты московского центра челюстно-лицевой хирургии. Они уже установили первый ортодонтический аппарат. Семья оплатила его сама, но пластина, спустя полтора месяца сломалась. Больше у Ануфриевых денег нет. Теперь у них надежда на вас, наши телезрители. Полная стоимость ортодонтического лечения Олега - сто пятьдесят тысяч рублей. Русфонд помогает в сборе средств. Часть суммы - сто девять тысяч соберут читатели газеты "Коммерсант", не хватает - сорока одной тысячи. Чтобы помочь мальчику нужно отправить смс со словом "ДЕТИ" на короткий номер 5542.

Аппарат будет расширять челюсть мальчика по мере его роста. Лечение продлится до шести лет. После медики будут готовить ребенка к костной операции, которая полностью закроет расщелину.

ВИТАЛИЙ РОГИНСКИЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ (МОСКВА):

Ортодонтическое лечение необходимо продолжать съемными аппаратами для расширения верхней челюсти и создания условий для дальнейшей хирургии.

Каждое СМС со словом "ДЕТИ" на короткий номер 5542 - дает Олегу шанс избавиться от болезни. Стоимость такого сообщения - семьдесят пять рублей. Владельцы айфонов и телефонов на платформе Андроид - могут перевести пожертвование через специальное мобильное приложение. На сайте «Русфонда» есть информация и о других способах помощи. Мальчик так нуждается в поддержке, и именно вы, наши телезрители, можете дать семье шанс, о котором они так мечтают: видеть своего малыша счастливым, а главное здоровым.

Виктория Парфёнова, Владимир Шагапов